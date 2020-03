Für Lena Gercke (32) könnte es momentan kaum besser laufen. Erst vor wenigen Wochen verkündete die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2006, dass sie und ihr Partner Dustin Schöne den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem beglückt die werdende Mama ihre Fans gerne mit Schwangerschafts-Updates. Doch nicht nur privat hat Lena allen Grund zur Freude, auch beruflich ist sie auf Erfolgskurs: Sie schaffte es jetzt auf das Forbes-Cover.

Das verkündete die 32-Jährige jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Account: "Wow, ich bin so aufgeregt. [...] Danke Forbes, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mit euch über meine größte Leidenschaft zu sprechen." Dazu postete sie auch gleich das entsprechende Titelblatt des bekannten Wirtschaftsmagazins. "Germany's next Business Model" steht dort in dicken Lettern. Denn Lena ist längst nicht mehr nur auf Laufstegen oder TV-Bühnen unterwegs, sondern hat mittlerweile sogar ihr eigenes Fashionlabel LeGer an den Start gebracht.

Damit ging für die Blondine ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, denn sie habe schon lange davon geträumt, nicht nur die Entwürfe anderer vorzustellen, sondern auch selbst zu kreieren. Langfristig hat Lena große Pläne für ihre Marke. "Ich will, dass LeGer auch ohne mein ­Gesicht funktioniert. Das soll ein richtig großes Unternehmen werden", betonte sie im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Forbes.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2020

Getty Images Lena Gercke nach der Fashionshow ihres Labels LeGer, Juli 2019



