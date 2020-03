Anne Wünsche (28) richtet liebevolle Worte an ihre Wieder-Beste-Freundin Saskia Atzerodt (28)! Bis Herbst 2017 waren die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und das Bachelor-Babe unzertrennlich gewesen. Nach einer Meinungsverschiedenheit entschlossen sie sich daraufhin, getrennte Wege zu gehen. Heute ist bei den beiden wieder alles im Lot: Für einen Job flogen die beiden gerade sogar zusammen nach Valencia. Zu Saskias Geburtstag macht Anne ihr nun eine niedliche Liebeserklärung!

Ein großer Streit hatte damals zum Bruch der Freundschaft geführt. Heute würde Anne die Sache ganz anders angehen, wie sie in einem Instagram-Post offenbart: "Unsere Sichtweise auf den Streit damals hätte nicht unterschiedlicher sein können, und darüber war ich wirklich erschrocken, denn ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass ich recht habe. Das möchte ich ändern, ja wirklich! Ich will mehr reden und Lösungen finden, statt wegwerfen," stellt die zweifache Mutter klar. Dafür sei sie nun umso glücklicher, dass die beiden alle Meinungsverschiedenheiten aus der Welt schaffen konnten. "Liebe Saskia. Du hast heute Geburtstag, und ich darf den Tag, nach all den Jahren Kontaktstille, mit dir verbringen. Ich hab dich lieb", schließt sie ab. Das Playmate wird heute 28 Jahre alt.

Wie wichtig Saskia Anne wieder geworden ist, zeigt auch ihre aktuelle Reise. Dank einem Tee-Anbieter durfte das TV-Gesicht in eine Stadt seiner Wahl sowie mit einer Begleitung seiner Wahl fahren. Am Ende entschied sich die 28-Jährige für die spanische Metropole Valencia und die Das Sommerhaus der Stars-Siegerin.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Saskia Atzerodt beim Paellakochen

Facebook / Saskia Atzerodt Anne Wünsche und Saskia Atzerodt

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche und Saskia Atzerodt



