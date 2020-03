Laura Müller (19) ist in aller Munde. Seit sie die offizielle Frau an der Seite von Michael Wendler (47) ist, bekam die Influencerin aber nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch Hater. Ob ihr Playboy-Shooting oder ihre aktuelle Let's Dance-Teilnahme – für alles wird Laura bewertet und muss sich regelmäßig auch mit Beleidigungen auseinandersetzen. Das ist nicht nur für sie sehr ärgerlich, sondern auch für eine Sprinterin aus dem Saarland: Die heißt ebenfalls Laura Müller und wird regelmäßig mit der Wendler-Freundin verwechselt.

"Ich bin Laura Müller, Sportlerin, und gerade in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele", stellte die 24-Jährige zu einem Foto von sich auf Instagram klar. Diese öffentliche Vorstellung sei nötig, weil sie in der Vergangenheit des Öfteren für die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin gehalten worden sei. Dabei kannte Laura ihre Namensvetterin zunächst gar nicht. "Ich habe erst herausgefunden, wer sie ist, nachdem ich Nachrichten, Bilder, ja sogar Autogrammwünsche per Post an meinen Verein mit Nacktbildern aus dem Playboy geschickt bekommen habe", erklärte die Leichtathletin.

Auch ihr Social-Media-Profil wird häufig für das der Influencerin gehalten, was zur Folge hat, dass die Sprinterin fälschlicherweise Hasskommentare bekommt. In dem Post veröffentlichte sie mehrere Nachrichten, in denen sich User über den großen Altersunterschied zwischen dem Wendler und seiner Laura aufregen. Sauer ist sie deshalb aber nicht auf die TV-Bekanntheit – ganz im Gegenteil. "Für diejenigen von euch, die wirklich Nachrichten schreiben: Kümmert euch um euer eigenes Leben und gönnt doch den Leuten, dass sie glücklich sind", nahm Laura das Promipaar in Schutz.

Instagram / lauramarie_mueller Sprinterin Laura Müller

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2019, Berlin

Instagram / lauramarie_mueller Laura Müllers Namensvetterin Laura



