Erwartet Katy Perry (35) etwa Nachwuchs und hat das ganz beiläufig verraten? Erst vor Kurzem feierte die "Teenage Dream"-Interpretin zusammen mit ihrem Liebsten Orlando Bloom (43) ihr einjähriges Verlobungsjubiläum – am Valentinstag 2019 hatte der Schauspieler um ihre Hand angehalten. Nun könnte vor dem Jawort allerdings noch eine andere Neuigkeit für die beiden von großer Bedeutung sein: Im Teaser zu Katys neuem Song "Never Worn White" sieht man die Sängerin in einem weißen Kleid ihren Bauch streicheln!

"Ihr seid herzlich zur Premiere von 'Never Worn White' eingeladen! Schaut euch mit mir die YouTube-Premiere an und chattet vorher mit mir!", schrieb die 35-Jährige auf Twitter zu einem vier Sekunden langen Clip mit Ausschnitten aus dem Musikvideo, das heute in den frühen Morgenstunden erscheinen wird. Darin ist auch eine Einstellung zu sehen, in der mit etwas Fantasie ein Mini-Bäuchlein zu erkennen sein könnte. In der Online-Fragerunde dürfte deshalb jetzt schon klar sein, welche Frage der Bühnenstar vor allem gestellt bekommen wird: ob Katy tatsächlich in freudiger Erwartung ist. "Du bist schwanger?" und "Wir wollen Bloom Jr. sehen!", kommentierten zumindest schon etliche User unter dem Netz-Beitrag.

Aber würde die Chartstürmerin eine Schwangerschaft wirklich auf diesem Weg verkünden? Zuletzt wurde das Style-Chamäleon am Valentinstag von Paparazzi gesichtet, den sie ohne ihren Zukünftigen mit Freundinnen in Hollywood verbrachte. Dabei trug sie einen Mantel, der eine eventuell gewachsene Körpermitte geschickt verhüllte.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Katy Perry bei einem Auftritt im Dezember 2019

MEGA Sängerin Katy Perry im Februar 2020



