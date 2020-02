Katy Perry (35) schwelgt in romantischen Erinnerungen! Die Sängerin ist nach einer Trennung vor drei Jahren seit 2018 wieder mit Orlando Bloom (43) zusammen. Nur ein paar Monate nach ihrem Liebes-Comeback hatte der Schauspieler am Valentinstag um die Hand seiner Herzdame angehalten – und sie hat 'Ja' gesagt! Die Hochzeit lässt noch auf sich warten, doch dafür freut sich Katy nun über ihr einjähriges Verlobungs-Jubiläum!

Die 35-Jährige teilt auf ihrem Instagram-Account mehrere Fotos von dem Tag, an dem Orlando vor ihr auf die Knie gegangen ist. Glücklich liegt sich das Paar in den Armen und genießt offensichtlich sein Liebesglück im Kreise seiner Liebsten. "Vor einem Jahr sagte ich 'Ja' zu einem Leben voller Liebe und Entwicklung und definitiv niemals einem langweiligen Moment", schwärmt Katy in ihrem Beitrag.

So gern sie sich an die Verlobung zurückerinnert – als Orlando ihr die Frage aller Frage stellte, klappte nicht alles reibungslos: "Ich konnte den Ring einfach nicht aus meiner Tasche bekommen. Ich hatte da schon eine Vorahnung. Ich sagte dem Typen, von dem ich den Ring gekauft habe, dass er sichergehen soll, dass die Schachtel nicht zu groß ist", offenbarte der Herr der Ringe-Star in einem Interview mit Radio 2.

Getty Images Sängerin Katy Perry

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2019

Getty Images Katy Perry, Dezember 2019

