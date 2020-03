Ist nach dem großen TV-Duell von Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) jetzt wirklich Schluss mit lustig? Am vergangenen Sonntagabend kam es nach wochenlangen Netz-Zickereien zum großen Fernseh-Showdown der beiden Promi-Männer bei "Pocher vs. Wendler". Der Schlagersänger musste sich nicht nur etliche Scherze auf seine Kosten gefallen lassen, sondern letztlich auch die Niederlage wegstecken. Aber die Sticheleien haben nach dem Duell wohl noch kein endgültiges Ende gefunden, wie der blonde Komiker nun verriet.

In Olis Podcast Messi & Ronaldo vom vergangenen Montag, den er zusammen mit Matze Knop (45) ins Leben gerufen hat, ging es natürlich auch um die TV-Show. Darin kündigte der 42-Jährige zwar erstmal eine Wendler-Pause an, ließ aber dennoch durchblicken: "Ich kann nicht garantieren, dass ich nicht noch mal das eine oder andere Werk von ihm aufgreifen werde, weil ein paar Perlen sind da noch verstreut." Immerhin habe er noch eine weitere Video-Persiflage in der Pipeline, und sein neues Comedy-Bühnenprogramm stehe ebenfalls in den Startlöchern: "In drei Wochen wird Michael Wendler sicher auch 15 Minuten meines Programms einnehmen, und wir werden da auch zwei, drei Dinger machen", gab Oliver bekannt.

Allzu sehr überreizen wolle der gebürtige Hannoveraner das Thema allerdings nach dem gemeinsamen Fernseh-Auftritt auch wieder nicht. Etliche Wortspiele wie "Wendlertreppe", "Pfannenwendler" und Co. hat er immerhin schon ausgespielt. Und irgendwann soll der musikalische Erfolg seines Kontrahenten, den er durch den Zwist einfährt, ein Ende haben: "Das Lied 'Egal' wollen wir mal wieder in die Normalität bekommen, denn nach der Sendung ist der Song in den Charts bis auf die drei hochgegangen. Es wird jetzt deutlich weniger werden", versicherte Oliver schließlich.

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Michael Wendler und Oliver Pocher bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Februar 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagersänger



