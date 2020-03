Hat sich Sebastian Preuss (29) mit seinen Tränen noch einmal retten können? Schon in den vergangenen Wochen hatte der amtierende Bachelor jede Menge Kritik einstecken müssen: Ob zu viel Geknutsche oder seine kriminelle Vergangenheit – die Zuschauer ließen kaum ein gutes Haar an dem Maler. Für Basti keine leichte Situation, wegen der er im Interview mit Frauke Ludowig (56) sogar ein paar Tränchen vergoss. Doch welchen Einfluss hatte dieser Gefühlsausbruch auf sein Image?

Während der großen Wiedersehensfolge nach dem Finale sprach Moderatorin Frauke den Rosenkavalier auch auf die vielen bösen Kommentare via Social Media und Co. an. Sebastian ließ seinen Gefühlen freien Lauf – und begann zu weinen. Wie diese heftige Reaktion wohl bei den Zuschauern ankam? Überraschend gut, wie einige Kommentare der Promiflash-Leser zeigen: "Die ersten fünf Minuten der ganzen Staffel, wo er mir mal sympathisch war!", zeigte sich eine Userin überraschend angetan, eine andere schrieb ebenfalls: "Respekt. Er ist einfach ehrlich!"

Neben jeder Menge Zuspruch hagelte es nach dem tränenreichen Ausbruch jedoch auch weiterhin viele negative Kommentare – und sogar handfeste Beleidigungen. Was sagt ihr: Ist Basti nach seiner Tränen-Offensive in eurer Gunst gestiegen? Stimmt unten ab.

