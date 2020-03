Traumhafte Kleider und wunderschönes Make-up – für die Nacht der Rosen schmeißen sich die Ladys in der Regel richtig in Schale. Immerhin muss man ja schauen, dass man aus der Masse der Girls heraussticht und die Aufmerksamkeit des Bachelors auf sich zieht. Doch bekommen die Frauen die Outfits eigentlich von der Produktion zur Verfügung gestellt oder bringen sie die Kleider von Zuhause mit? Liz Kaeber (27) hat die Antwort!

Die gelernte Krankenschwester nahm 2015 selbst an der Kuppelshow teil und kämpfte damals um das Herz von Rosenkavalier Oliver Sanne (33). In dem Podcast Die Johnsons von Ana (26) und Tim Johnson packt sie nun interessante Backstage-Geheimnisse aus. "Es ist tatsächlich so [...], ich musste alle meine Kleider selbst mitnehmen, für acht Nächte", plaudert Liz im Gespräch aus. Eine kleine Herausforderung für die Influencerin – schließlich hatte sie nicht mal eben den Schrank voller Abendgarderobe: "Ich hab mir dann noch von Freundinnen Kleider geborgt, weil ganz ehrlich, du konntest dir das ja gar nicht leisten."

Tatsächlich mussten die Kandidatinnen vorab Fotos ihrer Styles schicken, die dann von der Produktion abgelehnt oder abgesegnet wurden. Für den Fall der Fälle gab es vor Ort allerdings auch Ersatzkleider. "Es gab die Möglichkeit, falls Mädels in ihren Outfits zu ähnlich aussahen, dass dann die Garderobe kam und die dann ein Outfit von denen bekommen haben", klärt die 27-Jährige weiter auf.

Anzeige

Defrance / ActionPress Liz Kaeber beim Beetique Launch Event in Berlin

Anzeige

ActionPress Liz Kaeber bei der Deutschland-Premiere von "Aladdin"

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de