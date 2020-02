2015 hatte Oliver Sanne (33) als Rosenkavalier bei Der Bachelor seine große Liebe gesucht. Am Ende standen Caro Ehrensberger und Liz Kaeber (27) im großen Finale – und der Fitnesstrainer entschied sich für Liz. Die Beziehung der beiden hielt jedoch nicht lang, sie trennten sich kurz nach Show-Ende. Hatte der 33-Jährige von Anfang an etwa keine Chance? Jetzt hat die Siegerin nämlich verraten, dass die Kandidatinnen damals Augen für einen ganz anderen Mann hatten!

Im Podcast Die Johnsons von Ana (26) und Tim Johnson verriet die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin, dass bei einigen Ladys der Fokus damals nicht auf Oli lag. "Wir hatten am Anfang erst einen Koch – aber diesen Koch, den fanden so einige gut", offenbarte die 27-Jährige im Gespräch. Der Gastronom war dann abbestellt worden, sodass die Mädels auf sich alleine gestellt waren. Die eine oder andere Dame soll zu viel Interesse an ihm gezeigt haben. Und eine sei später sogar mit ihm zusammen gewesen.

Mittlerweile ist Liz glücklich vergeben und sogar verheiratet. An ihrem 25. Geburtstag im August 2017 hatte ihr Partner Nick Maerker eine ganz besondere Überraschung für seine Liebste auf Lager: Er hielt um ihre Hand an! Im Juni 2018 gab sich das Paar dann das Jawort.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne 2020

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Februar 2020

