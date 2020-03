Am kommenden Freitag geht es für die Let's Dance-Promis wieder aufs TV-Parkett! Nachdem Profi-Fußballerin Steffi Jones (47) schon nach der ersten Liveshow ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen musste, werden die 13 verbliebenen Kandidaten ihr Können in Runde zwei erneut unter Beweis stellen. Einen Tag vorher ist nun auch bekannt, zu welchen Songs die Paare performen – und vor allem, welche Tänze sie präsentieren.

Wie RTL jetzt verkündete, gibt es auch in dieser Woche wieder eine tolle Bandbreite an Emotionen: Von Pop-Tracks bis Soul-Hits ist alles dabei. Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Profi Valentin Lusin (33) zeigen demnach eine Rumba zu "No Matter What" von Boyzone. Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32) schwingen ihre Hüften im Cha-Cha-Cha-Rhythmus zu "Respect" von Aretha Franklin (✝76) – genau wie Sabrina Setlur (46) und Nikita Kuzmin (22). Ihre Songauswahl: "On The Floor" von Jennifer Lopez (50) und Pitbull (39). Und auch Tijan Njie (28) und Kathrin Menziger zeigen, wie heiß Cha Cha Cha sein kann – und zwar zu "Don't Start Now" von Dua Lipa (24). John Kelly (52) und Regina Luca (31) tanzen einen Jive zu "Can't Take My Eyes Off You" von Franke Wall. Damit stellen sie sich dem direkten Vergleich zu Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39). Letztere performen zu "Lollipop" von The Chordettes.

Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32) setzen mit ihrem Contemporary zu Lina Malys "Schön genug" auf Romantik. Elegant wird es bei Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Sie tanzen einen Wiener Walzer zu "You Don't Own Me" von Grace. Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) präsentieren diese Woche ebenfalls einen klassischen Tanz: einen Langsamen Walzer zu einem Cover von Justin Timberlakes (39) Chart-Erfolg "Can't Stop The Feeling". Auch Ailton (46) und Isabel Edvardsson (37) stellen sich dieser Herausforderung. Sie schweben zu "When I Need You" von Leo Sayer (71) übers Parkett. Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30) wollen die Jury mit einem Charleston zu "A Cool Cat in Town" von sich überzeugen – genau wie Sükrü Pehlhivan und Alona Uehlin (30). Sie tanzen zur modernen Version des Klassikers "Bella Ciao". Feurig wird wohl der Auftritt von Moritz Hans und Renata Lusin (32): Sie präsentieren einen Tango mit Princes (✝57) Hit "When Doves Cry" als musikalischer Untermalung.

Hier alle Tänze im Überblick:

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin:Rumba zu "No Matter What" von Boyzone

Ilka Bessin und Erich Klann: Cha Cha Cha zu "Respect" von Aretha Franklin

John Kelly und Regina Luca: Jive zu "Can't Take My Eyes Off You" von Franke Valli

Loiza Lamers und Andrzej Cibis: Contemporary zu "Schön genug" von Lina Maly

Laura Müller und Christian Polanc: Wiener Walzer zu "You Don't Own Me" von Grace

Luca Hänni und Christina Luft: Langsamen Walzer zu "Can't Stop The Feeling" von Torje Bojsten (Justin Timberlake Cover)

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató: Jive zu "Lollipop" von The Chordettes

Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin: Cha Cha Cha zu "On The Floor" von J.Lo feat. Pitbull

Martin Klempnow und Marta Arndt: Charleston zu "A Cool Cat In Town" von Tape Five

Ailton und Isabel Edvardsson: Langsamen Walzer zu "When I Need You" von Leo Sayer

Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin: Charleston zu "Bella Ciao"

Moritz Hans und Renata Lusin: Tango zu "When Doves Cry" von Prince

Tijan Njie und Kathrin Menzinger: Cha Cha Cha zu "Don't Start Now" von Dua Lipa

Anzeige

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance", Februar 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Getty Images Loiza Lamers und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de