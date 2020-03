Kommt Janine Pink (32) an den Erfolg von Laura Müller (19) ran? Anfang des Jahres hatte die 19-Jährige für die Sensation schlechthin gesorgt, denn sie hatte sich für den Playboy ausgezogen – und die Auflage wurde zum Mega-Erfolg. Jetzt zog auch Janine Pink nach. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ließ für die April-Ausgabe des Magazins alle Hüllen fallen. Zieht die Schauspielerin jetzt einen Vergleich zwischen sich und Laura?

Gegenüber RTL verriet die 32-Jährige, dass sie nicht vorhat, in die Fußstapfen der Freundin von Michael Wendler (47) zu treten. "Laura hat echt viele Hefte verkauft, und wenn es bei mir nur halb so viele sind, dann ist das halt so", gab sich Janine im Interview bescheiden. Sie sei mit ihren Aufnahmen sehr zufrieden, da sie ihrer Meinung nach nicht zu viel gezeigt habe. "Ich muss sagen, die hat echt einen Top-Körper und ihre Brüste sind der Wahnsinn", schwärmt der Reality-TV-Star von seiner Vorgängerin.

Das Fotoshooting selbst habe der Sächsin unheimlich gut gefallen, und auch mit ihrer Nacktheit hatte sie keine Probleme. Das habe vor allem an dem Team gelegen, das ihr ein gutes Gefühl gegeben habe. "Ich bin bei Fotos immer sehr selbstkritisch und hoffe, dass die entstandenen Bilderstrecken die tolle Shooting-Atmosphäre widerspiegeln", gab sie gegenüber der Bild preis.

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, "Promi Big Brother"-Siegerin von 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de