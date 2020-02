Keine Germany's next Topmodel-Kandidatin kann ihm entgehen: dem Umstyling! Am Donnerstagabend flimmert die lang ersehnte Folge über die Mattscheibe. In Wahrheit haben die Mädchen ihren neuen Look allerdings schon seit etwa drei Monaten. So viel Zeit liegt bekanntermaßen zwischen den Dreharbeiten und der Ausstrahlung der jeweiligen Episode. Promiflash weiß schon jetzt, welche Makeover-Looks Heidi Klum (46) den diesjährigen Kandidatinnen im TV verpasst!

Achtung, Spoiler!

Wer nichts über das Umstyling wissen möchte, der sollte an dieser Stelle aufhören, zu lesen. Für alle anderen Interessierten: Wie in jedem Jahr gibt es einige radikale Veränderungen und einige weniger spannende – wie Paparazzi-Bilder beweisen. Zu den extremeren Wandlungen zählt eindeutig die von Anastasia. Ihre langen, hellbraunen Haare sind inzwischen kinnlang und schwarz. Auch einen Pony trägt die Berlinerin jetzt. Marie (19) muss sich ebenfalls von ihrer langen Mähne verabschieden. Sie trägt nun einen Longbob mit hellen Highlights.

Ins Auge fallen dürfte ebenfalls Biancas (18) neue Frisur. Statt hellbrauner Haare bis zum Bauchnabel trägt die Aachenerin inzwischen einen dunklen Fransenschnitt. Auf Extensions setzen die Stylisten bei Lucy. Ihr Kurzhaarschnitt weicht einer langen, blondierten Mähne mit Pony. Ebenfalls verlängert und aufgehellt wird das Haupt von Julia P. (17), nur auf den Pony verzichtet man bei der 17-Jährigen, ähnlich wie bei Mareike.

Wenig Veränderung gibt es bei Johanna (21), Lijana, Larissa und Tamara – die vier scheinen lediglich einen frischen Schnitt zu bekommen. Interessanter wird es dagegen bei Jacky: Die Pferde-Liebhaberin bekommt längere und rote Haare.

KAT / MEGA Anastasia am Set von "Germany's next Topmodel" 2020

Splash News Bianca, Larissa, Johanna und Lijana am Set von GNTM 2020

Splash News Lijana und Lucy am Set von GNTM 2020

Splash News Julia P. am "Germany's next Topmodel"-Set in Los Angeles

Splash News Nadine und Julia P. am Set von "Germany's next Topmodel"

Splash News Mareike am Set von GNTM 2020

KAT / MEGA "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Johanna im Dezember 2019 in Los Angeles

KAT / MEGA GNTM-Kandidatin Lijana am Set

Splash News GNTM-Kandidatin Larissa am Set in L.A.

KAT / MEGA Tamara am Set von "Germany's next Topmodel" 2020

Splash News Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara



