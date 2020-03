Blanket Jackson startet mit viel Luxus in sein 18. Lebensjahr! Im Juni 2009 starb Popstar Michael Jackson (✝50) an einer akuten Vergiftung durch ein Narkosemittel. Seine Kinder Prince (23), Paris (21) und Blanket (18) waren noch sehr jung, als sie den Tod ihres Vaters verkraften mussten. Inzwischen sind sie erwachsen und führen ihr eigenes Leben. Der jüngste Spross des Trios hat jetzt eine neue Bleibe gefunden: Und zwar eine rund 2,4 Millionen Euro teure Villa.

Blanket, der mittlerweile Bigi genannt werden möchte, hat sich laut Dailymail sein erstes Haus gekauft. Seine Villa in Calabasas ist 6400 Quadratmeter groß und hat sechs Schlafzimmer und sieben Bäder. Das neo-mediterrane Gebäude hat auch sonst alles, was das Luxus-Herz begehrt. Einen Außen-Pool, einen Fitness-Raum, einen BBQ-Bereich und drei Garagen für stylische Sportwagen. Die Gegend, in der sich die Villa befindet, wird rund um die Uhr bewacht. Und auch Blankets Großmutter wohnt gleich um die Ecke in einem rund 9,5 Millionen Euro Anwesen. Paris und Prince besitzen ebenfalls jeweils eine Villa in Kalifornien, Wert: jeweils zwei Millionen Euro. Seit 2009 kümmert sich die Mutter von Michael Jackson um alle drei Enkelkinder. Nun ist Bigi volljährig und lässt es sich wohl in seinem eigenen neuen Zuhause gut gehen.

Das kann auch Schwester Paris in ihrem Post auf ihrem Instagram-Account kaum fassen: "Mein kleiner Bruder ist seit heute ein volljähriger Erwachsener. Was zum Teufel. Ich habe seine Windeln gewechselt. Das ist unglaublich. Ich bin stolz auf den gut aussehenden, intelligenten, aufschlussreichen, lustigen und freundlichen jungen Mann, zu dem er geworden ist", schwärmt das Model.

