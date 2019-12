Das Fest der Liebe wurde bei den Jacksons im Kreise der Familie gefeiert! Im Juni 2009 starb Popstar Michael Jackson (✝50) an einer akuten Vergiftung durch ein Narkosemittel. Seine Kinder Prince (22), Paris (21) und Blanket (17) waren noch sehr jung, als sie den Tod ihres Vaters verkraften mussten. Inzwischen sind die drei erwachsen, jeder von ihnen führt sein eigenes Leben. Für die Feiertage hatte sich das Trio allerdings versammelt, wie Paparazzi-Fotos zeigen.

Diese Bilder haben Seltenheitswert! Zwar stehen Prince, Paris und Blanket wohl noch in Kontakt, bei gemeinsamen Treffen sieht man die Geschwister allerdings kaum. Besonders Michaels jüngster Sohn Blanket, der sich seit 2015 selbst Bigi nennt, taucht fast gar nicht in der Öffentlichkeit auf. Fans der verstorbenen Musiklegende dürften diese Aufnahmen daher umso mehr freuen: Fotografen lichteten das Dreier-Gespann in Rom ab, wo sie allem Anschein nach in familiären Rahmen die winterliche Sonne Italiens genossen.

Doch der Jackson-Clan war nicht allein! Auch mit von der Partie: Prince' Freundin Molly, Paris' Liebster Gabriel Glenn sowie gleich mehrere Freunde der berühmten Family. Zusammen schlenderten sie durch die Straßen der ewigen Stadt: Dort genehmigten sie sich in einer traditionellen Eisdiele ein kühles Dessert, wünschten sich mit einer Münze im Trevi-Brunnen etwas und lauschten der Touristenführerin beim Sightseeing.

Agostino Fabio/MEGA Prince Jackson und sein Freundin Molly in Rom

Agostino Fabio/MEGA Prince (l.) und Blanket (r.) Jackson mit Freunden in Rom

Agostino Fabio/MEGA Prince Jackson in Rom, Dezember 2019

Agostino Fabio/MEGA Prince und Blanket Jackson sowie einige Freunde in Rom

Agostino Fabio/MEGA Prince Jackson und seine Freundin Molly (l.) sowie Paris Jackson mit Freund Gabriel Glenn (r.)

Agostino Fabio/MEGA Gabriel Glenn und Paris Jackson in Rom, Dezember 2019

Agostino Fabio/MEGA Prince und Blanket Jackson (m.) beim Sightseeing in Rom

Agostino Fabio/MEGA Prince und Paris Jackson sowie Gabriel Glenn beim Sightseeing in Rom, Dezember 2019



