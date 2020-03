Hier ein Couture-Kleidchen, dort eine Designerjeans – Promi-Kids werden häufig von Geburt an mit Luxusklamotten überschüttet. Sie erben oft den teuren Modegeschmack ihrer berühmten Eltern. Penelope Disick (7), die Tochter des Keeping up with the Kardashians-Star Kourtney Kardashian (40), ist dafür das perfekte Beispiel. Ein aktueller Schnappschuss der Siebenjährigen auf dem Social-Media-Kanal ihres Vaters Scott Disick (36) begeistert Kardashian-Fans – sie feiern Penelopes Modegespür.

Mit einer schwarzen Sonnenbrille und einem hellbraunen, gemusterten Gucci-Mantel für über 1.100 Euro präsentiert sich die kleine Fashionista gekonnt der Instagram-Community. Sie hält ihre Hand winkend vor die Kamera – als wolle sie sich vor den Blicken der Paparazzi abschirmen. Scott teilte dieses süße Foto prompt mit seinen 23 Millionen Followern. "Bitte keine Bilder", schrieb er dazu. Die Fans sind begeistert von dem stylischen Outfit. Penelope sei eine "süße Prinzessin" und einfach "hübsch", loben die Nutzer der Plattform.

Auch ihre Cousine und BFF North West (6) trägt gern die neueste Designermode und feierte bereits mit nur fünf Jahren ihr Laufsteg-Debüt. Zusammen mit North stiehlt das Fashion-Victim ihrer berühmten Mutter regelmäßig in "Keeping up with the Kardashians" die Show. Das Gespür für Mode liegt eben in der Familie.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Penelope Disick

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, North West und Penelope Disick, Juni 2019

Instagram / kimkardashian Penelope Disick und North West



