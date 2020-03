Shopping Queen gibt es bald quasi zum Anfassen! Schon seit Anfang 2012 flackert die beliebte Doku-Soap über die deutschen Mattscheiben, in der die Zuschauer den Kandidaten in verschiedenen Städten beim Speed-Shopping zuschauen können. Bisher bestand die Sendung mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer (54) aus Aufzeichnungen, die zusammen geschnitten und einige Zeit nach Drehschluss ausgestrahlt wurden. Das soll sich bald ändern: "Shopping Queen" wird zum Live-Event!

Das kündigte VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel gegenüber DWDL an: "Aktuell arbeiten wir zusammen mit Constantin Entertainment an einem 'Shopping Queen'-Live-Event mit Guido Maria Kretschmer in der Mall of Berlin, die sogar eigens für die Show öffnet." Wie das ablaufen wird? Drei Kandidatinnen werden an einem Sonntag mit Promi-Begleitung auf Shopping-Tour in das Einkaufszentrum geschickt. Auch ein Publikum darf dabei direkt vor Ort sein.

Das beliebte Reality-Format wäre aber natürlich nichts ohne seinen charismatischen Gastgeber: Klar, dass Guido – wie gewohnt – auch durch die Live-Sendung führen und die Outfits anschließend mithilfe der Zuschauer bewerten wird. Die große Show wird im Fernsehen in Echtzeit ausgestrahlt.

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2019

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

Splash News Guido Maria Kretschmer beim Dreamball 2019



