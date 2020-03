Justin Bieber (26) lüftet ein Geheimnis über seine Beziehung mit Hailey. Das Paar ist inzwischen seit über anderthalb Jahren standesamtlich verheiratet. Im September des vergangenen Jahres gaben die beiden sich dann kirchlich das Jawort. Ihre Liebe zueinander zelebrieren der Sänger und das Model auch regelmäßig auf Social Media. Jedoch hielten sie ein Detail bisher vor ihren Fans geheim: Wie haben sich die beiden damals eigentlich kennengelernt?

In der US-amerikanischen The Ellen DeGeneres Show erzählte der "Baby"-Interpret, dass er seine Hailey zum ersten Mal vor über zehn Jahren beim Dreh der "Today"-Show getroffen habe. "Ich war mir ziemlich sicher, dass sie keine Lust hatte, da zu sein. Ihr Vater hatte sie an dem Morgen geweckt und hierher geschleift", erklärte der Musiker. Dass er damals seiner jetzigen Ehefrau über den Weg lief, sei allein Haileys Eltern zu verdanken. "Rückblickend war es definitiv eine arrangierte Ehe, als hätten sie das Ganze geplant", witzelte Justin. Sie hätten vermutet, dass er und die damals 13-Jährige gute Freunde werden würden, da sie beide Christen sind und die gleichen Werte teilen.

Die Eltern der beiden Teenies schienen sich auf Anhieb gut zu verstehen. Sie verabredeten sich am nächsten Tag, um mit ihren Familien essen und bowlen zu gehen. Bis zwischen Justin und Hailey Liebe entflammte, vergingen jedoch noch viele weitere Jahre.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber als Teenager

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2019



