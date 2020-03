Archie Harrison soll ein aufgeschlossenes Bürschchen sein – das verriet jetzt zumindest seine Mama. Am vergangenen Donnerstag waren Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) das erste Mal seit ihrem Umzug nach Kanada wieder zusammen in London, gemeinsam besuchten sie die Endeavour Fund Awards in der britischen Hauptstadt. Für eine Preis-Kategorie saß die Ex-Schauspielerin in der Jury und durfte auch die Trophäe überreichen. Bei einem anschließenden kurzen Smalltalk, ließ sich die Herzogin ein Detail zu ihrem Sohn entlocken!

Ausgezeichnet wurde an dem Abend Lee Frank Spencer, der allerdings nicht anwesend sein konnte. Stattdessen überreichte Meghan seiner Frau Claire den Award. Und die verriet Hello! im Anschluss, was die 38-Jährige ihr zu Archie verraten hatte: "Er ist jetzt zehn Monate alt und interessiert sich für alles." Auch beim Ausflug nach Großbritannien war der Knirps also Gesprächsthema, obwohl das Baby Medienberichten zufolge in Kanada geblieben sein soll.

Harry und Meghan absolvieren derzeit eine Art Abschiedstournee: Die letzten Termine stehen auf dem Plan, bevor sich das Paar von seinen royalen Pflichten verabschiedet. Das letzte Event, das sie im Dienste der Krone besuchen werden, wird vermutlich am kommenden Montag stattfinden: Am Commonwealth Day sollen sie auch Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) wiedersehen. Danach geht es wahrscheinlich wieder nach Übersee zu Archie: "Er ist ein fröhliches Kind – er liebt es, zu lachen. Archie und Harry haben eine tolle Zeit zusammen. Und Meghan ist eine super Mama", berichtete ein Insider im People-Interview zum harmonischen Eltern-Kind-Verhältnis.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Endeavour Fund Awards 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Archie Harrison und Prinz Harry im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Endeavour Fund Awards 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de