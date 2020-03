Nick Jonas (27) und Priyanka Chopra (37) tauchen in die indische Kultur ein! Seit Dezember 2018 sind der Sänger und die Schauspielerin mittlerweile verheiratet. Bei ihrer Hochzeitsfeier hatten auch Priyankas indische Wurzeln eine Rolle gespielt: Das Paar hatte sich in ihrem Heimatland das Jawort gegeben. Dort hatten sie auch eine traditionell hinduistische Zeremonie abgehalten. Und auch danach zelebrieren die beiden die Kultur der Leinwandschönheit – wie gerade erst beim Holi-Fest!

Auf Instagram teilte Nick kürzlich Fotos, die bei dem jährlichen Frühlingsfest entstanden waren. Das Besondere an diesem Feiertag: Er ist megabunt! Das wird auch auf den Schnappschüssen deutlich: Das Paar ist über und über mit den verschiedensten Farben bekleckert. "Mein erstes Holi! Es hat so Spaß gemacht, mit so unglaublichen Menschen in meiner zweiten Heimat Indien zu feiern", schwärmte der 27-Jährige.

In einem früheren Post hatte Nick bereits offenbart, dass Priyanka ihm schon viel über ihre Herkunft und ihre Religion beigebracht hätte. "Ich liebe und bewundere sie so sehr, und wie ihr sehen könnt, haben wir viel Spaß zusammen", hatte er unter ein paar Pärchenfotos geschrieben.

Instagram / nickjonas Nick Jonas und Priyanka Chopra in Indien

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Instagram / nickjonas Priyanka und Nick Jonas



