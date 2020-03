Am vergangenen Freitag gaben Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) einen Langsamen Walzer bei Let's Dance zum Besten. Mit ihrer Performance begeisterten sie nicht nur die Jury, sondern auch das heimische Publikum vor der TV-Mattscheibe, das fleißig für den Sänger angerufen hat. Schon jetzt rechnen viele Fans Luca gute Chancen auf den Sieg aus – doch setzt das den einstigen DSDS-Star unter Druck?

Promiflash sprach nach der gestrigen Show mit dem 25-Jährigen über seine Favoriten-Rolle und hakte mal genauer nach, ob ihn das in irgendeiner Weise belastet. "Nein, überhaupt nicht! [...] Ich weiß gar nicht, was man da von außen sagt oder was nicht. Ich, beziehungsweise wir, probieren einfach jede Woche unser Bestes zu geben und eine Entwicklung hinzulegen", zog Luca ein klares Re­sü­mee.

Dass der Musiker eine Runde weiter ist, hat ihn sehr gefreut – hatte er doch zuvor mit der Choreo ziemlich zu kämpfen. "Es war echt keine leichte Woche. Weil beim Langsamen Walzer hab ich mich schwergetan, da mit einem Gefühl irgendwie reinzukommen", erklärte er seine kleinen Schwierigkeiten im Promiflash-Gespräch.

Anzeige

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Christina Luft und Luca Hänni in der zweiten Liveshow von "Let's Dance" 2020

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de