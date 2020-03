Muss sie um ihren Platz in den Liveshows bangen? Am heutigen Abend kämpfen die elf verbliebenen Kandidaten von DSDS um den Einzug in die alles entscheidenden Shows an den kommenden Samstagen. Für Gesangstalent Tamara Lara Pérez sieht der finale Recall aber nicht gerade sehr rosig aus – und das aus einem ziemlich kritischen Grund: Tamara hat mit einer ziemlich schweren Lungenentzündung zu kämpfen!

Seit mittlerweile zwei Wochen sei die 20-Jährige nun schon krank. "Der Arzt hat gesagt, dass er vermutet, dass es eine Lungenentzündung ist", erzählt die brünette Beauty. Doch für die DSDS-Teilnehmerin noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Zusammen mit Lydia und Paulina performt sie "Ich bin ich" von Rosenstolz. "Aufgeben kenne ich nicht. Jetzt ist Kämpfen angesagt", gibt sie sich kurz ihrem Auftritt stark.

Und diesen meistert sie mit Bravour. "Meinen vollen Respekt und ich finde, dass du es auch wirklich gut gesungen hast", lobt Jury-Urgestein Dieter Bohlen (66) die Sängerin. Und auch Pietro Lombardi (27) äußert großen Respekt: "Für mich warst du immer eine der Favoritinnen. Man hat schon gemerkt, dass es dir nicht gut geht. Aber man hat auch bei den leisen Tönen gemerkt, dass du es kannst."

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Tamara Lara Pérez, Lydia Kelovitz und Paulina Wagner bei DSDS 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Pietro Lombardi beim Recall-Finale im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de