Mit so einer Reaktion hat Drake (33) vermutlich nicht gerechnet! Der Rapper veröffentlichte kürzlich seinen neuen Song "When To Say When", der in nur fünf Tagen über elf Millionen Mal aufgerufen wurde. Viele seiner Fans sind begeistert von dem Track. Doch neben der positiven Kritik reagieren nicht wenige auch wütend auf den Musiker, denn eine Zeile in dem Lied stößt ihnen sauer auf.

So heißt es in dem Song übersetzt: "Die Mutter meines Babys war ein Zufallstreffer, aber ich liebe sie für das, was sie ist." Damit geht Drake nun für viele zu weit. Auf Twitter wird der Musiker für diese Zeile zerrissen. "Dafür müsste man ihn ohrfeigen", fordert eine Nutzerin. "Er schläft mit einer (von vielen) Frauen ohne Kondom, schwängert sie, sie bekommt das Kind und hält es ihm zuliebe geheim, nimmt die Scham auf sich, als es herauskam, sagt niemals etwas Böses über dich und du nennst sie einen 'Zufallstreffer'?!" schreibt sie weiter. "Männer sind einfach nur peinlich", schreibt ein weiterer Fan. Andere Follower machen sich wiederum darüber lustig, dass die Bezeichnung "Zufallstreffer" von so vielen als Beleidigung aufgefasst wird.

Die Mutter seines Sohnes Adonis ist Sophie Brussaux, die früher als Pornodarstellerin unter dem Namen Rosee Divine gearbeitet hat. Rapper Pusha T (42) hatte 2018 in seinem Track verraten, dass Drake sich weigerte anzuerkennen, dass er ein Kind habe. Erst seitdem steht der Musiker offen zu seinem Kind.

Instagram / sophieknowsbetter Sophie Brussaux mit ihrem Baby

Getty Images Drake beim Coachella-Festival

Instagram / sophieknowsbetter Sophie Brussaux mit Babybauch



