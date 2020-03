Harry Styles (26) spricht über einen schlimmen Vorfall! Der britische Sänger war an Valentinstag in diesem Jahr in eine gefährliche Situation geraten: Er war auf dem Weg nach Hause in London überfallen worden. Es war alles glimpflich ausgegangen – die Täter hatten lediglich Geld von ihm ergaunert, ehe er hatte flüchten können. Nun sprach der Künstler detailliert über die Geschehnisse an diesem Abend.

"Ich ging auf die Straße und sah diese Gruppe von Männern, die alle Kapuzen aufhatten und ihre Gesichter bedeckten", begann Harry seine Erzählung in der The Howard Stern Show. Sie hätten angefangen, ihn zu verfolgen, bis sie ihn schließlich eingekreist hätten. Sie hätten verlangt, dass er ihnen seine Habseligkeiten gebe. "Und dann sagte der Typ: 'Entsperr dein Telefon'. Und der andere zog sein Hemd hoch und ihm steckte ein Messer in der Hose", schilderte der "Sign of the Times"-Interpret weiter.

Dann hätte er zwei Autos auf sich zufahren sehen und hätte die Chance genutzt, um wegzurennen. "Ich rannte auf die Straße und versuchte, ein Auto anzuhalten. Wenn ein Verrückter auf die Straße rennt und versucht, in ein Auto einzusteigen, lässt man ihn natürlich nicht einsteigen, auch sie ließen mich nicht rein", erklärte er. Trotzdem hätte er es nach Hause geschafft und sei von den Kriminellen nicht verfolgt weiter worden.

Getty Images Sänger Harry Styles

Backgrid Harry Styles 2019 in New York

Gareth Cattermole / Staff Harry Styles während der BRIT Awards im Februar 2020 in London



