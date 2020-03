Janine Pink (32) geht ihren Weg – und das auch wunderbar ohne Mann! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hat es gewagt: Nach der mittlerweile dritten Anfrage ließ sie für den Playboy schließlich doch noch die Hüllen fallen. Für das erotische Shooting rekelte sich das Reality-TV-Sternchen freizügig in der malerischen Landschaft von Fuerteventura. Mit den heißen Aufnahmen entflammt die Brünette nun sicher einige Männerherzen. Doch einen neuen Partner will sich die Single-Lady damit nicht angeln!

"Klar ist mir bewusst, dass sich da jetzt einige angesprochen fühlen, aber die können mir ehrlich gesagt gestohlen bleiben. Da habe ich echt kein Interesse", betont Janine im Gespräch mit Promiflash. An Anfragen seitens der Männerwelt mangle es seit den Fotos nicht – doch das finde bei ihr gar keinen Anklang: "Auf Instagram kommt da schon eine Welle. Da sind auch wieder tolle Expertisen von promovierten Birnenpflückern. Mann, Mann, Mann! Die sehen teilweise das erste Mal eine nackte Frau", gibt sie sich unbeeindruckt.

Dabei interessiert viele Fans vor allem die Reaktion eines ganz bestimmten Typen: Janines Ex-Freund Tobias Wegener (26). Was wohl die 32-Jährige denkt, wie er ihre nackte Bilderreihe aufgenommen haben könnte? "Wie würde Michael Wendler sagen? EGAL. Mir ist es generell egal, wie andere Leute darauf reagieren. Hauptsache, ich bin zufrieden", erklärt sie.

Hättet ihr damit gerechnet, dass es Janine so egal ist, was ihr Ex denkt?