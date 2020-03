Heiß, heißer, Kylie Jenner (22)! Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin macht ihrem Ruf als jüngste Self-made-Milliardärin alle Ehre und urlaubt luxuriös auf den Bahamas. Dort lässt es sich Kylie mit ihrer Freundin Anastasia Karanikolaou (22) und ihrem Töchterchen Stormi bestens gehen. Dazu gehört auch, dass die Grazien im knappen Bikini fürs Netz posieren – und mit ihren Reizen nicht geizen.

Kylie Jenner setzt ihre Kurven mal wieder gekonnt in Szene für ihre Follower. Auf den Bahamas hat sie dafür einen braunen Bikini ausgewählt, passend zu ihrer neuen Haarfarbe: Einem sanften Braun mit Strähnen in Mokka-Tönen. Ihre beste Freundin Anastasia betont ihre üppigen Rundungen mit einem knallroten Bikini und posiert am Eingang ihres Luxus-Apartments. Die Community der 22-jährigen Diva feiert die sinnlichen Urlaubsbilder – der Beitrag hat in kürzester Zeit über zehn Millionen Likes auf Instagram abgesahnt.

Doch damit nicht genug: Kylie Jenner machte einige Andeutungen, die für ein Liebes-Comeback mit Travis Scott (28) sprechen. Sie trug auf der Hinreise im Privat-Jet die von ihm entworfenen, noch nicht erhältlichen Cactus Jack Nike-Schuhe und zeigte das demonstrativ auf ihrem Social-Media-Kanal. Außerdem teilte sie in den letzten Tagen einige Throwback-Fotos der beiden Turteltauben aus ihrer früheren Zeit als Paar.

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou im Februar 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Februar 2020

Xavier Collin/Image Press Agency Kylie Jenner 2020



