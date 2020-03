Kisu dürfte sich zurzeit wohl einfach nur gesegnet fühlen! Ende 2019 haben die Influencerin und ihr Ehemann Nachwuchs bekommen – die kleine Milena wurde geboren. Zudem haben die Turteltauben sich das Ja-Wort gegeben. Jetzt geht es im Jahr 2020 ebenso happy für die kleine Familie weiter. Und zwar mit einem gemeinsamen Urlaub in Dubai. Davon teilte die junge Mutter nun via Social Media eine Reihe bezaubernder Pics.

So glücklich, wie die frischgebackene Kleinfamilie im Dezember noch vorm Weihnachtsbaum posierte, strahlt sie nun am Beach von Dubai. Auf den aktuellen Urlaubs-Bildern der YouTuberin sieht man auf einem der Fotos das Trio, wie es sich happy umarmt. Unter die Aufnahme hat die junge Mama humorvolle und zugleich emotionale Worte notiert: "My happiness! Komm wir machen jetzt einfach die Bilder mit dem Hotel Fotografen, selbst wenn sie sch**** aussehen, haben wir wenigstens eine Erinnerung.“ Und: „Super unnötig, diese Bilder werden nix!“ Natürlich ließ sie ihrer kleinen Familie aber auch ein herzliches "Lieb euch" zukommen.

Nicht nur die Fans von Kisu, sondern auch einige bekannte Netz-Persönlichkeiten feierten die Urlaubsbilder. Maren Wolf hinterließ die Worte "So Süß", Liz Kaeber (27) kommentierte den Post mit den Worten "Oh wow" und Laura Joelle schrieb darunter "Wow wie schön".

Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und Töchterchen Milena

Anzeige

Instagram / kisu Kisu im März 2020

Anzeige

Instagram / kisu Kisu im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de