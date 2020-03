Dieser Ausflug hatte blutige Konsequenzen für Oliver Pocher (42). Gerade laufen die Dreharbeiten zu einer neuen Show mit dem Comedian und seinem Vater Gerhard. Dafür reisten die beiden in die USA und gingen auf Wildschweinjagd. Dabei hatte Oli den Rückstoß seiner Waffe falsch eingeschätzt und wurde von dem Zielrohr an der Stirn getroffen. Er erlitt eine Platzwunde, die genäht werden musste. Jetzt postet Pocher selbst ein Bild aus dem Krankenhaus.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 42-Jährige ein Selfie aus der Notaufnahme. "Auch am Weltfrauentag immer aufpassen, wenn ihr mit einer Waffe schießt", warnte er seine Community. Auf dem Bild ist die Wunde zwischen seinen Augenbrauen bereits genäht, doch sie ist noch blutverschmiert und dem vierfachen Vater läuft Blut die Wange herunter. Oli liegt im Bett einer Krankenstation und schaut mitgenommen in die Kamera.

Ob sich bei diesem Unfall wohl das Karma zu Wort gemeldet hat? Gerade erst setzte Oli zum finalen Schlag gegen Michael Wendler (47) an. Er parodierte den Schlagerstar und seine Laura (19) in einer abgewandelten Version von Falcos (✝40) "Jeanny". Zumindest der Komiker sieht den Jagdvorfall daher mit Humor: "Karma is a b*tch, Michael Wendler", schreibt er zu einem Video in seiner Insta-Story, in dem seine Wunde gerade versorgt wird – und er sich lachend zurücklehnt.

Oliver Pocher nach einem Jagdunfall 2020

Oliver Pocher, Comedian

Oliver Pocher 2020



