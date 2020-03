Sie liebt den großen Auftritt! Yonce Banks hatte sich in der Casting-Show Queen of Drags im Dezember 2019 die funkelnde Krone gesichert und alle anderen Kandidatinnen hinter sich gelassen. In dem TV-Format mit Heidi Klum (46) überzeugte die Dragqueen die Jury und das Publikum nicht nur mit ihren Bühnenauftritten, sondern auch mit ihren fantasievollen Looks. Jetzt hat Yonce auf ihre knalligen Outfits verzichtet und sich halbnackt für ihre Social-Media-Community in Szene gesetzt.

In neongelben High Heels mit transparentem Absatz steht die Diva in einem knappen, schwarzen Tanga vor einem Spiegel und macht ein Selfie, das sie auf Instagram teilt. Ihr Make-up ist wie gewohnt üppig: Yonce trägt lange Fake-Wimpern und einen Lidschatten, der farblich zu ihren Schuhen passt. Zu dieser Aufmachung hat sich der Verwandlungsprofi eine glitzernde Kette und Ohrringe ausgesucht und die Langhaar-Perücke mit zwei Klammern zurückgesteckt.

Dass Heidis Show-Siegerin neben ihrer Liebe zur Freizügigkeit auch ein großer Fan von auffälligen Kleidern ist, beweist sie immer wieder. Vor einigen Wochen hat sie sich von keiner Geringeren als ihrer Mentorin und Modelmama inspirieren lassen. Anfang Februar schlüpften Yonce und Heidi für ihre Insta-Follower beide in ein grünes Pailletten-Dress.

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm und Yonce Banks

Anzeige

Instagram / yoncebanks Yonce Banks im Januar 2020

Anzeige

Instagram / yoncebanks Drag-Queen Yonce Banks im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de