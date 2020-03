Erschreckende Neuigkeiten aus dem Netflix-Universum! Seit Mitte Februar erobert die neue Dating-Show "Liebe macht Blind" die Streaming-Plattform. In dem Format verlieben und verloben sich Singles in nur wenigen Tagen – und zwar, ohne sich zuvor gesehen zu haben: Die Kandidaten sprechen mehrere Tage in, durch eine Wand getrennten Kabinen miteinander und bekommen sich erst nach dem Kniefall zu Gesicht. Carlton Morton gehörte zu den Teilnehmern der ersten Staffel – doch wegen der Konsequenzen, die seine Show-Teilnahme mit sich brachte, musste sich der Influencer nun in Therapie begeben!

Achtung, Spoiler – wer die Show noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Während seiner Teilnahme an "Liebe macht blind" hatte es zunächst zwischen Carlton und Diamond Jack gefunkt. Nach langen Gesprächen in den Kabinen ging der Netz-Star dann vor der Tänzerin auf die Knie und kurz darauf trafen sich die Turteltauben auch persönlich. Im anschließenden Mexiko-Urlaub krachte es dann allerdings heftig. Der Grund: Carlton hatte seiner Zukünftigen bislang nichts über seine bisexuellen Erfahrungen erzählt – für Diamond war sein Schweigen ein Vertrauensbruch. Nach einem handfesten Streit inklusive fieser Beleidigungen gingen die beiden getrennte Wege.

Für seinen emotionalen Ausraster wurde Carlton nach der Ausstrahlung im Netz hart angefeindet. Via Instagram meldete sich der Kuppelshow-Kandidat vor wenigen Tagen zu Wort und brachte seine Gefühle zum Ausdruck: "Ich kann nicht mehr. Ich fühle mich alleine und will dieses Leben nicht mehr. Ich kämpfe alleine. Und es schmerzt!" Doch wie schlecht es Carlton wirklich geht, wird erst jetzt deutlich: Wie TMZ nun berichtet, wurde der Social-Media-Experte am Freitag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem ein besorgter Freund den Notruf gewählt hatte.

Auf Nachfrage des Online-Portals erklärte Carlton, es gehe ihm körperlich zwar gut – jedoch habe er sich jetzt in Therapie begeben: "Ich wache jeden Tag auf und habe Todesdrohungen in meinen Nachrichten. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Welt mich hasst!" In dem Interview berichtete er weiter, dass er den Streit mit Diamond und auch seine Teilnahme an dem Experiment inzwischen bereue: "Es war zu viel für mich!"

Netflix Die Dating-Kabinen in der Show "Liebe macht blind"

Netflix Diamond Jack bei "Liebe macht blind"

Netflix Carlton Morton und Diamond Jack bei "Liebe macht blind"

Getty Images Carlton Morton, Reality-TV-Teilnehmer



