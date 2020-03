Die Normalo-WG bekommt weitere Promi-Unterstützung! Aktuell ist Big Brother in vollem Gange und die diesjährigen Kandidaten kämpfen fernab der Zivilisation um die Gunst der Zuschauer und um den großen Titel. Am vergangenen Wochenende wurde dann allerdings bekannt, dass die Glashaus-Bewohner ziemlich bekannten Zuwachs bekommen. DSDS-Star Menowin Fröhlich (32) wird ihnen ab heute Abend Gesellschaft leisten. Aber er ist nicht der Einzige. Neben ihm und Jade Übach bezieht eine weitere Bachelor in Paradise-Bekanntheit das TV-Domizil: Serkan Yavuz (26) geht auch in den Container.

"Ich werde Familie und Freunde vermissen. Von meiner Freundin wohne ich 500 Kilometer entfernt. Ich wollte eigentlich gerade zu ihr fahren. Das geht jetzt nicht, jetzt ziehe ich bei 'Big Brother‘ ein", verriet der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer gegenüber Bild. Mittlerweile dürfte er schon von der Außenwelt abgeschottet sein und sich in seinem neuen Zuhause auf Zeit befinden. Das Interessante an dem Star-Einzug ist vor allem: Jade und Serkan, die während ihres gemeinsamen Paradies-Aufenthalts bereits auf Tuchfühlung gingen, wussten im Vorfeld nichts von ihrem Aufeinandertreffen.

Wie die aktuellen Bewohner des Fernseh-Knasts wohl auf die Neuankömmlinge reagieren werden? Immerhin könnte ihnen möglicherweise ihr Promi-Bonus zum Gewinn verhelfen. Menowin hielt das gegenüber Promiflash allerdings für ziemlich unwahrscheinlich: "Viele denken vielleicht, dass jetzt alle für mich anrufen, weil ich ein Star oder guter Sänger bin. Aber es kann auch genauso gut sein, dass sie nicht für mich anrufen, weil die Leute denken, es rufen genug für mich an und dann ruft keiner an."

Instagram / jadebritani Jade Übach, Ex-Bachelor-Kandidatin

SAT.1 Die "Big Brother"-Bewohner an Tag 16

Schürmann, Sascha Menowin Fröhlich, 2015



