Promi-Zuwachs in der Big Brother-WG! Seit Anfang Februar flimmert das Überwachungs-Format wieder über die deutschen Fernseh-Bildschirme. Nachdem bereits einige Bewohner des Glas- beziehungsweise Blockhauses die Show verlassen mussten, war am Freitag bekannt geworden: Menowin Fröhlich (32) zieht als Star-Bewohner in die Sendung ein. Doch damit bleibt er nicht der einzige berühmte Teilnehmer: Auch Jade Übach, bekannt aus Der Bachelor und Bachelor in Paradise, stößt zum TV-Kollektiv hinzu!

Das gab die Blondine in einem Video-Statement gegenüber Promiflash bekannt: "Endlich hat die Heimlichtuerei ein Ende, Freunde der Sonne. Wie die meisten von euch bestimmt jetzt mitbekommen haben – ich werde bei 'Big Brother' einziehen!" Sie sei aktuell noch am Packen. Wann genau sie sich in das Extrem-Abenteuer begeben werde, verriet die Kölnerin noch nicht.

Ob Jade wohl wie ihr Promi-Kollege Menowin bestimmte Gründe für die Teilnahme hat? Der Musiker verriet erst am Samstag im Promiflash-Interview, das Format auch für seine Diät nutzen zu wollen. Auch der Handy-Auszeit fiebere er entgegen. Der DSDS-Star hatte 2015 bereits an Promi Big Brother teilgenommen und kennt sich entsprechend mit der Show aus.

