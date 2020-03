Wieso ziehen nun doch Promis in den Big Brother-Container? In den vergangenen Jahren flimmerte regelmäßig die Celebrity-Version des beliebten Reality-TV-Formats über die Bildschirme. Dann hatte Sat.1 im vergangenen Jahr jedoch voller Vorfreude verkündet, dass endlich wieder nur Normalos in einer neuen Staffel zu sehen sein werden! Nun schmeißt der Sender diese Idee jedoch wieder über den Haufen: Am Montag ziehen auch der Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich (32) sowie die Bachelor in Paradise-Bekanntheiten Jade Übach und Serkan Yavuz (26) in das TV-Haus. Doch warum gibt es jetzt doch ein Star-Aufgebot in der Show?

Sat.1 gab gegenüber Promiflash ein Statement zu den offenbar spontanen Änderungen ab: "Ob Promi oder nicht: Alle drei hatten große Lust auf das Experiment 'Big Brother', und 'Big Brother' auf sie." Ob der Sender mit den Promi-Bewohnern die Einschaltquoten in die Höhe treiben möchte? Die sahen bisher zumindest nicht besonders rosig aus: "Big Brother" erreichten Ende Februar einen Quoten-Tiefstwert!

Ob die Konzeptänderung das Ruder wirklich noch einmal rumreißen kann? In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 09. März, 20.00 Uhr) war die Mehrheit der Voter nicht gerade überzeugt von dem Einzug der Stars: 77,7 Prozent der 1.392 Wähler stimmten für "Irgendwie blöd... Es sollte doch eine Normalo-Staffel sein". 22,3 Prozent gefiel die Idee dagegen sehr gut!

Anzeige

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Reality-Star

Anzeige

© SAT.1 "Big Brother"-Nominierung in der dritten Liveshow

Anzeige

© SAT.1 Denny Heidrich bei "Big Brother"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de