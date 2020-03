Capital Bra (25) zeigt, was er zu bieten hat! Für gewöhnlich präsentiert sich der Rap-Star in lässiger XXL-Klamotte. Anders als einige seiner Kollegen protze er nie mit Muckis. Capi schien vielmehr seinen Körper unter den weiten Shirts und Hoodies zu verstecken. Doch damit ist nun Schluss: Im Netz zeigt sich der "5 Songs in einer Nacht"-Interpret nun erstmals oben ohne – und was dabei zum Vorschein kommt, kann sich sehen lassen. Er hat tolle Oberarme, definierte Schultern und sogar einen richtigen Waschbrettbauch!

Auf Instagram hat der Rapper ein ziemlich heißes Selfie aus einem Umkleideraum gepostet. Offenbar hat Capi sehr ambitioniert trainiert: Nicht nur sein pralles Sixpack ist ein appetitlicher Blickfang, auch seine durchtrainierten Arme sehen muskulöser aus, als erwartet. Und das scheint nur ein Zwischenstand im Training zu sein, denn: "Bis zum Sommer 80 Kilogramm, sonst hör ich auf zu rappen", lautet sein Kommentar unter dem Schnappschuss.

Den Fans scheint der knackige Anblick bestens zu gefallen. Für den Post zählt der Chartstürmer bereits über eine halbe Million Likes. Doch neben massenhaft positivem Feedback in den Kommentaren, fürchten einige Nutzer auch, dass er seine Rap-Karriere tatsächlich an den Nagel hängen könnte. Und reagieren mit zahlreichen Tipps für den 25-Jährigen, wie er seinem Wunschgewicht näher kommen könnte.

Wenzel, Georg Capital Bra beim KISS CUP 2018 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin

Instagram / capital_bra Capital Bra und Samra im Juli 2019

Instagram / capital_bra Capital Bra im Dezember 2019



