Er ist nicht nur der Vollblut-Papa schlechthin, sondern bekanntlich auch Feminist aus Überzeugung: So wies Dwayne "The Rock" Johnson (47) in der Vergangenheit nicht nur frauenfeindliche Kommentare schlagfertig zurück – mit regelmäßigen Widmungen verdeutlicht der Schauspieler außerdem immer wieder, wie sehr er in seine Frau Lauren Hashian (35) und die drei Töchter Simone, Jasmine und Tiana vernarrt ist. Letztere konnte sich am Weltfrauentag über besonders liebe Worte von ihrem Papa freuen!

Das Posting auf dem Instagram-Account der Wrestling-Bekanntheit sorgte für virtuelles Herzrasen, denn das Video hielt ein süßes Vater-Tochter-Gespräch zwischen Dwayne und Tia fest, bei dem die Kleine ihrem Idol alles nachplappert! "Kannst du sagen: 'Ich bin ein schönes Mädchen'? Super, aber was noch wichtiger ist, kannst du sagen: 'Ich bin ein großartiges Mädchen'? 'Ich bin ein schlaues Mädchen'? Ich bin ein sehr schlaues Mädchen'? Und ich möchte, dass du sagst: 'Ich kann alles schaffen'", ermutigte der 47-Jährige sein Kind bereits im zarten Alter von einem Jahr.

Noch rührender als diese Geste war höchstens Dwaynes Bildunterschrift zu dem Clip: "Die Welt wird eines Tages auch von dir hören, mein starker kleiner Liebling. Und ich kann dir nicht versprechen, dass ich dich für den Rest deines Lebens lieben werde, aber du hast mein Wort, dass ich dich für den Rest meines Lebens lieben und beschützen werde", erklärte der Super-Dad in den Zeilen. Kein Wunder, dass selbst Stars wie Gwyneth Paltrow (47) in den Kommentaren hin und weg waren!

Instagram / therock Dwayne und Jasmine Johnson

Instagram / therock Dwayne Johnson und seine Tochter

Instagram / laurenhashianofficial Jasmine, Dwayne und Tia Johnson



