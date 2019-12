Dieser Post lässt reihenweise Herzen schmelzen! Dwayne "The Rock" Johnson (47) ist ehemaliger Wrestling-Star, mittlerweile gilt er aber längst als hochkarätiger Actionfilm-Schauspieler. So hart seine Schale aber auch sein mag – sein Kern ist butterweich. Erst kürzlich stellte er mit einem Geburtstagsgruß an seine Mutter unter Beweis, was für ein echter Familienmensch er ist. Jetzt, zum Ehrentag seiner Tochter, verzauberte Dwayne seine Community mit seiner liebevollen Seite erneut: Er widmete Jasmine Johnson zuckersüße Worte!

Am 16. Dezember vor vier Jahren änderte sich das Leben vom "Jumanji"-Star komplett: Dort erblickte sein erstes gemeinsames Kind mit seiner zweiten Ehefrau Lauren Hashian (35) das Licht der Welt. Zu dem vierjährigen Jubiläum des besonderen Datums teilte Dwayne ein Foto, was ihn bis über beide Ohren strahlend mit seiner Kleinen zeigt. "Ich kann dir nicht versprechen, dass ich für den Rest deines Lebens da sein werde, aber du hast mein Wort, dass ich dich lieben und mich um dich kümmern werde für den Rest meines Lebens. Alles Gute zum vierten Geburtstag, Jazzy!", schrieb der 47-Jährige zu dem Vater-Tochter-Schnappschuss und witzelte anschließend: "Und danke Gott, dass du das gute Aussehen von deiner Mutter hast!"

Dwayne ist dreifacher Vater. Aus seiner ersten Ehe mit Dany Garcia (51) hat er bereits eine erwachsene Tochter, die 18-jährige Simone Johnson. Mit seiner Lauren, die er im Sommer dieses Jahres nach langjähriger Beziehung zur Frau nahm, hat er neben Jazzy noch eine weitere Tochter: Tiana Gia Johnson erblickte im April 2018 das Licht der Welt.

Instagram / therock Dwayne Johnson mit seinen Töchtern Jasmine und Tiana Gia

David Edwards / MEGA Lauren Hashian und Dwayne "The Rock" Johnson, Dezember 2017

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im Dezember 2019

