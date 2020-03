Will sich Jade Übach bei Big Brother verlieben? Während ihrer Teilnahme in der Kuppelshow Bachelor in Paradise ging es jedenfalls heiß her: Direkt in der ersten Folge der Sendung knutschte die Blondine wild mit dem ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten Serkan Yavuz (26) im Pool. Im Container treffen die beiden TV-Stars jetzt wieder aufeinander. Kommt es möglicherweise zu einer erneuten Annäherung oder schnappt sich die Influencerin einen anderen Mitbewohner?

"Gerade würde ich sagen, da ist keiner dabei, in den ich mich verlieben könnte", gestand Jade gegenüber Sat.1. Sie könne es allerdings nicht ausschließen, sich im Laufe der nächsten Tage vielleicht doch in einen der anderen Teilnehmer zu vergucken. Doch das sei nicht der Grund für ihren Einzug: "Ich bin nicht da, um mich zu verlieben", erzählte die Beauty. Stattdessen will die einstige Der Bachelor-Kandidatin den Zuschauern ihre verschiedenen Facetten im Alltag zeigen.

Ob Jade durch ihre Bekanntheit im Haus punkten kann? "Ich habe zwar viele Follower, aber die Bewohner im Haus hatten schon mehr Sendezeit als ich", vermutete die blonde Schönheit. Sie selbst sehe sich durch ihre vorherigen Teilnahmen in den TV-Kuppelformaten auch nicht als prominente Kandidatin. "Um ein Promi zu sein, musst du was geleistet haben", erklärte die Single-Lady.

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach im Februar 2020

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach, Bachelor-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de