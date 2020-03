Schon sehr bald wird Familie Claßen zu viert sein! Nach Sohnemann Lio (1) erwartet das YouTube-Traumpaar Bibi (27) und Julian Claßen (26) aktuell das zweite gemeinsame Kind. Dieses Mal bekommen die Webstars eine Tochter namens Emily, wie sie vor wenigen Tagen enthüllten. Bis die Kleine das Licht der Welt erblickt, dauert es auch gar nicht mehr lange: Die Mami befindet sich inzwischen in der 38. Schwangerschaftswoche! Und das lässt sich mittlerweile nicht mehr übersehen: Stolz präsentiert Bibi jetzt ihren XXL-Babybauch!

Via Instagram veröffentlichte die baldige zweifache Mutter ein hübsches Bauch-Update. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme ist sehr schlicht gehalten. Im Zentrum steht natürlich Bibis beachtliche Babykugel, die sie liebevoll mit einer Hand umfasst – und die durch das hautenge, dunkle Outfit perfekt in Szene gesetzt wird. Vergleicht man die Aufnahme mit einem Bild aus der 37. Woche fällt auf: Baby Emily hat offenbar noch mal einen ordentlichen Wachstumsschub gemacht! "Wie heftig dein Bauch einfach ist", staunt auch Web-Kollegin xLaeta in den Kommentaren.

Unter dem Beitrag versucht Bibi zudem ihre Freude darüber in Worte zu fassen, dass ihr kleines Mädchen bald zu ihnen stoßen wird. "Ich kann es nicht mehr abwarten, dich in meinen Armen lieb zu halten", richtet sie sich direkt an ihre ungeborene Tochter. "Wir sind so gespannt, dich kennenzulernen – kleine Emily, ganz bald bist du da."

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Januar 2020

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen im März 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Ehemann Julian und Sohn Lio

