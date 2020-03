War diese Idee ein Reinfall? Eigentlich sollten in dieser Staffel zum ersten Mal seit Jahren ausschließlich Normalos in den TV-Container von Big Brother einziehen. Doch nun haben die Macher des Formats an diesem Konzept gerüttelt. Da die Einschaltquoten alles andere als berauschend sind, zogen am Montag drei Promis in die Fernseh-WG ein: Menowin Fröhlich (32) sowie die Bachelor- und Bachelorette-Bekanntheiten Jade Übach und Serkan Yavuz (26). Sie sollen der Sendung zu besseren Zuschauerzahlen verhelfen. Allerdings sind die Fans nicht begeistert von den Promi-Nachzüglern!

Das aktuelle Ergebnis einer Promiflash-Umfrage ist eindeutig (Stand: 10. März, 09.30 Uhr): Von 1.724 Usern geben 76,5 Prozent (1.318 Votes) an, dass sie es nicht okay finden, dass jetzt doch bekannte Gesichter bei "Big Brother" mitmachen, schließlich sei eine Normalo-Staffel geplant gewesen. Nur 23,5 Prozent (406 Votes) sind anderer Meinung. Ihnen gefällt die Idee, dass auch Reality-TV-Stars den Container aufmischen. Diese Meinung spiegelt sich auch auf Twitter wider: "14.000 Leute bewerben sich und Sat.1 spricht Menowin an, ob er einziehen will. Denke, dass es das war für mich, unser BB ist offiziell gestorben", schreibt zum Beispiel ein User.

Doch die wichtigste Frage lautet: Konnte die Änderung die Quoten verbessern? Die Antwort: ein wenig. Laut Quotenmeter.de schalteten 1,17 Millionen Menschen gestern bei der Liveshow ein. Damit konnte sich das Format von 3,2 Prozent in der vergangenen Woche auf einen Marktanteil von 3,9 Prozent steigern.

Schürmann, Sascha Menowin Fröhlich, 2015

Instagram / jadebritani Reality-TV Teilnehmerin Jade Übach im November 2019 in Köln

TVNOW Serkan Yavuz, Bachelorette-Kandidat 2019

