Florian Silbereisen (38) kann sich über seinen Arbeitsort nicht beklagen! Im Dezember 2019 gab der Schlagerstar sein Debüt bei Das Traumschiff und gehört damit nun zum festen Bestandteil der ZDF-Crew. Schon am Ostersonntag wird der Sänger erneut in See stechen und auf dem Kreuzfahrtschiff wieder als Kapitän Max Parger mitmischen. Auch wenn in der Produktion viel Arbeit steckt, dürfte Florian die Drehzeit trotzdem sehr genießen: Denn er schwimmt förmlich im Luxus!

Wie Bild berichtet, hatte die Mannschaft der "MS Amadea" kürzlich einen einwöchigen Aufenthalt auf den Seychellen. Dort übernachtete sie jedoch nicht etwa in einer billigen Absteige – sondern in dem Luxushotel Four Seasons Desroches! Dort kostet ein Zimmer mindestens 762 Euro pro Nacht. Ein wenig wurde dann aber offenbar doch gespart: Immerhin sollen sich die meisten der 30 Crew Mitglieder ein Zimmer geteilt haben. Die ZDF-Sprecherin Anja Scherer verriet, weshalb die Besatzung in einem Fünf-Sterne-Hotel einquartiert wurde: "Auf der Insel Desroches gibt es ausschließlich das Hotel, private Villen und die Häuser der Mitarbeiter. Folglich wurde die Crew im Hotel untergebracht."

Abgesehen davon sei die Unterkunft jedoch auch ein "ideales Motiv für die Traumschiff-Reihe" gewesen. Gerüchten zufolge habe die Crew von der schönen Kulissen jedoch keine Bilder im Netz veröffentlichen sollen – das dementierte Scherer jedoch: "Es gab keine Ansagen an Darsteller oder Crew, Fotos von Locations online nicht zu taggen. Lediglich Szenenfotos in Maske und Kostüm sollen nicht öffentlich gepostet werden, da diese zu viel von der Handlung der Filme verraten könnten.

Dirk Bartling / ZDF Barbara Wussow, Nick Wilder, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth bei "Das Traumschiff"

Getty Images Markus Lanz und Florian Silbereisen bei "Menschen 2019 - der ZDF Jahresrueckblick" 2019

Getty Images Florian Silbereisen im November 2011 in Suhl

