So herrlich normal geht es bei den britischen Royals zu! Am Samstag nutzte Herzogin Kate (38) ihre freie Zeit, um für ihren Nachwuchs einkaufen zu gehen. So wurde die Frau von Prinz William (37) dabei beobachtet, wie sie für ihre drei Kinder Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) reichlich Lesebücher shoppte. Dabei gab sich Kate sehr bodenständig: Statt im Luxus-Outfit war sie total leger unterwegs.

Laut Daily Mail bummelte die Herzogin völlig normal in Jeans und einem blauen Pullover durch die Buchhandlung. Kennt man sie sonst in eleganten, edlen Outfits, fiel sie in der Menschenmenge in ihrem einfachen Look kaum auf. Beim Shoppen soll Kate die Mitarbeiter dann darum gebeten haben, Kinderbücher zum Thema Geschichte und Militär herauszusuchen. Der dreifachen Mutter ist es ein Bedürfnis, sich für die Förderung von Kindern stark zumachen, wie sich auch bei ihrer Wohltätigkeitsarbeit immer wieder zeigt. Und bei ihrem eigenen Nachwuchs macht sie da keine Ausnahme. Kein Wunder also, dass die Einkaufstasche der 38-Jährigen reichlich gefüllt war, als sie die Buchhandlung wieder verließ.

Papa Prinz William verriet erst kürzlich, dass seine Kinder vor allem von den Werken von Julia Donaldson begeistert seien. Die Geschichte "Für Hund und Katz ist auch noch Platz" hätte es den Kleinen angetan. "Ich lese ihnen das ständig vor", verriet der Enkelsohn von Queen Elizabeth (93) im vergangenen Jahr.

Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte in London im Juni 2019

Herzogin Kate und Prinz William bei ihrer Ankunft in Dublin

Herzogin Kate und Prinz William im November 2019

