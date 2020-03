Bei den Royals geht es musikalisch zu – und nicht nur das! Vor Kurzem besuchten Herzogin Kate (38) und ihr Mann Prinz William (37) eine Kultur-Veranstaltung im irischen Galway. Bei dem Event traten vor allem junge Nachwuchskünstler auf. Für das Paar war dies der erste Besuch eines europäischen Landes nach dem Brexit. Bei einem Treffen nach der Show plauderte Dreifach-Mama Kate mit den talentierten Jung-Performern und sprach dabei von ihren eigenen Kindern.

Dabei schwärmte die Herzogin laut Express von ihrem ältesten Sohn George (6) und seinem neuesten Hobby. Er lerne gerade, Gitarre zu spielen. Und wenn er nicht mit dem Musizieren beschäftigt sei, würde er gerne Zeit in der Natur verbringen. Dementsprechend hatte George zu seinem sechsten Geburtstag auch ein Fernglas geschenkt bekommen, damit er Vögel beobachten kann. Seine jüngere Schwester Charlotte (4) hingegen habe das Turnen für sich entdeckt. "Sie schlägt gern Rad, macht einen Handstand, einfach alles", verriet die Herzogin und ergänzte im Hinblick auf die Performance in Galway: "Ich wünschte, wir hätten George und Charlotte mitbringen können. Sie hätten es geliebt."

Die zwei hatten an der Veranstaltung nicht teilnehmen können, da sie zu der Zeit in der Thomas Battersea School in London unterrichtet wurden. Derweil dürfte Kates und Williams Söhnchen Louis (1) mit seinen 22 Monaten vermutlich noch zu jung für den Medienrummel gewesen sein.

James Whatling / MEGA Prinz George und Prinzessin Charlotte

ActionPress Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William am ersten Schultag

Twitter / Twitter Die Weihnachtskarte der Cambridges



