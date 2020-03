Als Bad Boy bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten eingestiegen, hat sich Thaddäus Meilinger (38) in seiner Rolle als Felix Lehmann enorm weiterentwickelt. Seine facettenreiche Darstellung des kompromisslosen, geld- und machtgeilen Egoisten, lässt so manchen Zuschauer dennoch Mitgefühl für seine Figur entwickeln. Seit 2016 dabei, hat der hübsche Schauspieler schon einige Freundschaften am Set geschlossen. Promiflash hat er verraten, mit wem er privat abhängt und wie es dazu kam.

Vor der Kamera sind sie geradezu Todfeinde, hinter der Kamera verstehen sie sich umso besser: Eric Stehfest (30) und Thaddäus verbindet in ihren Rollen eine ganz besondere Beziehung – nämlich eine hasserfüllte Geschwisterliebe. Da kommt es häufig zu besonders herausfordernden Szenen: "Eric und ich, wir haben uns durch wirklich schonungslose Arbeit sehr mögen und lieben gelernt und sind dann später auch Freunde geworden."

Ganz anders war das mit Annabella Zetsch. Die hübsche Blondine hat in ihrer Rolle als Brenda Schubert Felix nämlich ganz schön den Kopf verdreht. Da bleibt es nicht fern, dass es am Set heiß hergehen muss und sich die beiden wohl oder übel ziemlich nah kommen müssen. Die Darsteller haben miteinander telefoniert und alles im vorneherein besprochen: "Wir haben unsere persönlichen Bedenken hinten angestellt. Und über diesen professionellen Umgang haben wir uns dann auch wirklich sehr zu schätzen gelernt."

RTL / Philipp Rathmer Eric Stehfest und Thaddäus Meilinger von GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Brenda (Annabella Zetsch) und Felix (Thaddäus Meilinger) bei GZSZ

Instagram / thaddaeusmeilinger Thaddäus Meilinger, Schauspieler

