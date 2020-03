Klaas Heufer-Umlauf (36) und Joko Winterscheidt (41) mussten sich kürzlich harter Kritik stellen. Die NDR-Sendung STRG_F deckte auf, dass einige spontan wirkende und realistisch dargestellte Szenen in den Sendungen der beiden Entertainer gestellt gewesen waren. Das soll vor allem in Klaas' Show "Late Night Berlin" sowie in dem gemeinsamen Format "Duell um die Welt" der Fall gewesen sein. Nun bezog Klaas Stellung zu den Schummel-Vorwürfen und entschuldigte sich dafür bei den Zuschauern!

In einem Statement des Moderators, das dem Medienmagazin DWDL vorliegt, heißt es: "Wir sind ja keine Journalisten, die ausschließlich der Wahrheit verpflichtet sind. Das Hauptziel sei es, die Zuschauer aus dem Alltag zu reißen, wobei immer wieder gerne übertrieben oder dramatisiert werde. "Für eine bessere Pointe überspitzen oder verkürzen wir Sachen, stellen sie manchmal auch spektakulärer dar, als sie in der Realität stattgefunden haben", erklärte Klaas. Trotzdem seien sie in einzelnen Fällen über das Ziel Entertainment hinausgeschossen. "Ich kann auch jeden verstehen, der davon enttäuscht wurde. Dafür möchte ich mich ernst gemeint und ohne jede Ironie entschuldigen. Das war ohne Wenn und Aber ein Fehler und wird so auch nicht mehr vorkommen", machte Klaas deutlich.

Die Fehler, die gemacht wurden, seien nicht aus purem Zynismus, Zuschauerverachtung oder Faulheit passiert: "Es gab Einzelfälle, bei denen wir nicht einsehen wollten, dass die Realität weniger spannend ist als das, was wir gerne auf der Showbühne sehen."

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im April 2018 in Marl, Nordrhein-Westfalen

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Dezember 2017 in Bochum

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Dezember 2017 in Bochum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de