Erneute Schummel-Vorwürfe gegen Klaas Heufer-Umlauf (36) und Joko Winterscheidt (41)! Die beiden TV-Chaoten sind aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken: Seit 2012 reisen sie für ihre gemeinsame Show "Das Duell um die Welt" an verschiedene Orte und absolvieren dort teilweise lebensgefährliche Aufgaben. Seit zwei Jahren führt Klaas zusätzlich durch das Format "Late Night Berlin", in dem ebenfalls vermeintlich spontane Situationen auf der Straße gezeigt werden. Nun wurde allerdings bekannt: Viele dieser Szenen sollen gestellt sein!

Die NDR-Sendung STRG_F will gleich mehrere Schummeleien in den beiden TV-Formaten aufgedeckt haben. So soll Schauspieler Edin Hasanovic bei "Das Duell um die Welt" gar nicht alleine einen Heißluftballon geflogen haben. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt Schweiz erklärte dazu: "Als wir auf den Film aufmerksam gemacht wurden, haben wir sofort um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Darin stand: Es war ein Fake!" Die ganze Zeit über sei ein Pilot anwesend gewesen.

Bei "Late Night Berlin" wurde kürzlich ein Fahrraddieb von Klaas auf frischer Tat ertappt. Der Clip erreichte nach der Ausstrahlung sogar über vier Millionen Klicks auf YouTube. Der Mann soll jedoch gar kein Dieb gewesen sein, sondern ein Laiendarsteller. Laut Zeugenaussagen und Videos sei die Szene mindestens zweimal gedreht worden. Auch das Tinder-Date in der Show war angeblich nicht echt. Die Situationen seien mehrfach gedreht worden und die vermeintliche Single-Lady soll die Szene sogar in ihrer Schauspiel-Vita gezeigt haben.

Auch in anderen Episoden der Sendungen seien die Inhalte oft gescriptet und mit Laiendarstellern gedreht worden. In einer Stellungnahme von ProSieben heißt es dazu: "Für Einspielfilme werden neben spontanen Passanten ab und an ganz offen und öffentlich Teilnehmer gesucht, um sicherzustellen, dass ausreichend Protagonisten zur Verfügung stehen, die bereit sind, sich filmen zu lassen." Diese würden jedoch nicht wissen, was redaktionell für sie vorbereitet sei.

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt beim Comedy-Preis

Anzeige

Joko & Klaas gegen Prosieben, Prosieben Klaas Heufer-Umlauf mit Joko Winterscheidt, "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige

David Hecker / Freier Fotograf Klaas Heufer-Umlauf bei der Bundesvision Song Contest-Pressekonferenz, 2015

Hein Hartmann/Future Image/ActionPress Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de