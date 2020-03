Was sagt seine Frau dazu? Oliver Pocher (42) erschreckte seine Fans am Wochenende mit einem blutigen Schockfoto – darauf zu sehen: eine riesige Platzwunde, die auf Olis Stirn prangt und vernäht werden musste. Diese Verletzung zog sich der Comedian während Dreharbeiten zu seiner neuen Show mit seinem Vater zu, als er auf Wildschwein-Jagd ging. Offenbar hatte er den Rückstoß seiner Waffe falsch eingeschätzt und wurde von dem Zielrohr an der Stirn getroffen. Seine Frau Amira konnte es zunächst nicht glauben – sie dachte, die Verletzung sei ein Fake!

"Mein erster Gedanke war: Das ist doch geschminkt", erklärte sie gegenüber RTL. Sie habe gedacht, Oli und sein Vater würden an "irgendeinem Kostümfest" in den USA teilnehmen. Als schließlich feststand, dass ihr Mann tatsächlich verletzt ist, hatte sie dennoch nur wenig Mitleid. "Ich habe auch gesagt: Wie kannst du nur auf ein Wildschwein schießen? Bist du verrückt? Hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, dass er das machen wird, aber ich habe gesagt: Ja, dann, selber schuld."

Auch auf das Foto, das Oli von seiner Verletzung auf Instagram veröffentlichte, reagierte Amira mit einer leicht boshaften Bemerkung: "Der Charakter zählt und das Allerwichtigste ist ja, dass die Kamera alles eingefangen hat."

Action Press / Chris Emil Janßen Oliver Pocher und Amira Aly im Juni 2019 in Hamburg

Krick, Jens / ActionPress Amira Pocher bei der "Kroos"-Premiere im Juni 2019

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

