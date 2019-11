Was ist dran an den Munkeleien und Spekulationen um ihre Beziehung? Schon seit Wochen wird vermutet, dass Filmikone Brad Pitt (55) nach seiner Trennung von Ehefrau Angelina Jolie (44) endlich sein Herz wieder neu verschenkt habe. Angeblich hat der Hollywood-Star ein Techtelmechtel mit Schauspielerin Alia Shawkat, bekannt aus der Netflix-Serie "Arrested Development." Jetzt sind Fotos aufgetaucht, die das Liebes-Gerücht noch weiter anheizen!

Paparazzi-Aufnahmen zeigen den sechsfachen Vater Brad und die 30-jährige Alia zu später Stunde in Los Angeles. Die Bilder entstanden bereits im September, als die Gerüchteküche erstmals zu brodeln anfing. Damals wurden die beiden gemeinsam und äußerst gut gelaunt beim Verlassen eines Theaterstücks gesichtet. Bereits zu diesem Zeitpunkt fühlten sie sich selbst in Anwesenheit der Fotografen so wohl, dass sie nach dem Spaziergang sogar im selben Auto davonfuhren. Seither wurden die zwei wiederholt bei Dinner-Dates und Co. geknipst.

Dass sich Brad und Alia nicht verstecken, hat einem Insider von E! zufolge einen sehr einfachen Grund: Zwischen ihnen würde gar nichts laufen! "Sie sind kein Paar und zwischen ihnen geht es nicht romantisch zu." So sollen die zwei eher gute Freunde sein – und Brad eben jemand, der viel ausgeht und sich gern regelmäßig unter Leute mischt.

Backgrid/Action Press Brad Pitt and Alia Shawkat in Los Angeles

SilverHub/ActionPress Alia Shawkat

Backgrid/Action Press Brad Pitt and Alia Shawkat

