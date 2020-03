Die zweite Staffel von The Masked Singer geht an den Start! Ab sofort werden sich wieder zehn Promis in geheimnisvolle Kostüme hüllen und in einem Gesangswettbewerb gegeneinander antreten. Welcher Star sich zuerst demaskieren soll, entscheiden die Zuschauer in diesem Jahr per App. Bis jetzt scheint man zuversichtlich zu sein, dass die neuen Folgen an den kolossalen Erfolg der ersten Staffel anknüpfen können. Derzeit wird sogar schon über eine dritte Staffel nachgedacht!

Im Interview mit Quotenmeter gab der ProSieben-Chef Daniel Rosemann bekannt: "Aus dem Erfolg der ersten Staffel heraus würde ich sogar sagen, dass es noch eine vierte Staffel geben wird!" Er wolle "The Masked Singer" noch viele weitere Jahre im Programm behalten und glaube an das Team hinter der Sendung. "Eine dritte, vierte Staffel? Von mir aus wirklich gerne!“, betonte er abschließend.

Eine weitere Fortsetzung ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Im vergangenen Jahr erfolgte die Ankündigung der zweiten Staffel noch während der Dreharbeiten. Mit Quoten von zeitweise über 4,33 Millionen Zuschauern hat das Format damals jegliche Erwartungen übertroffen. Gegenüber DWDL erklärte Rosemann im Juli: "Hätte vor zwei Monaten jemand behauptet, dass in diesem Sommer die Leute darüber spekulieren, wer das Monster oder der Astronaut ist, wäre ich ausgelacht worden."

