Fernsehtechnisch liefen die letzten Wochen für Micaela Schäfer (36) eher nicht so prickelnd. Elena Miras (27), Ex-Dschungelkandidatin und ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin, brachte Micaela regelmäßig auf die Palme. Die TV-Nacktschnecke erlebte sowohl den harten Dschungel- als auch den turbulenten Sommerhaus-Alltag am eigenen Leib. Deshalb gibt sie bei ihren Nachfolgern gern ihren Senf dazu und teilt auch mal aus – besonders bei der aktuellen Staffel des Urwaldcamps. Doch warum war Micaela so genervt von der einstigen Love Island-Gewinnerin?

Das Erotikmodel kann mit Ex-Dschungelstar Elena so gar nichts anfangen und macht daraus auch keinen Hehl. Gegenüber Promiflash verriet das Pornosternchen: "Ich fand die im Sommerhaus schon grausam. Man kann meinetwegen ein bisschen blöde sein, ein bisschen naiv sein, aber ich finde, Respektlosigkeit ist einfach ein absolutes No-Go". Besonders genervt sei sie von Elenas regelmäßigen Ausrastern und ihren bösen Beleidigungen gegenüber ihren Dschungelkollegen gewesen. "Das geht gar nicht. Also wenn jemand andere so derbe beschimpft, dann ist der Mensch für mich schon untendurch. Und das hat sie mal wieder im Dschungel bewiesen", legte Micaela nach. Für die Berlinerin sei Elena eben einfach eine "Zimtzicke".

Mica hatte also schnell die Nase voll von Elena – die Zuschauer sahen das allerdings etwas anders. Erst an Tag 14 kam für die "Das Sommerhaus der Stars"-Siegerin von 2019 überraschend das Dschungel-Aus. Trotz aller Kritik ist das Reality-TV-Sternchen mit seiner Leistung in Down Under zufrieden. Sie ist sich sicher, an den Herausforderungen im Busch ordentlich gewachsen zu sein: "Man kann seine Ängste überwinden, wenn man möchte. Aber am wichtigsten ist, dass man hinterher in den Spiegel schauen kann und mit sich im Reinen ist", betonte Elena gegenüber Promiflash.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020

ActionPress Micaela Schäfer im Januar 2020 in Berlin

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras im Dschungelcamp

