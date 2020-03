Sie haben sich nochmal das Jawort gegeben – aber warum? Im Juli 2018 fand die Traumhochzeit von YouTuberin Dagi Bee (25) und Creative Director Eugen Kazakov (25) auf Ibiza statt. Doch bei einem Liebesschwur wollte es der Webstar offenbar nicht belassen. Ende Februar traten er und seine Liebste erneut vor den Traualtar – dieses Mal in Las Vegas. Nun verriet Dagi den Grund für die zweite Hochzeit!

Ein User vermutete bereits: Eugen hatte ein zweites Mal um die Hand von Dagi angehalten – und er sollte recht behalten. In einem neuen YouTube-Video bestätigte die 25-Jährige, dass ihr Mann ihr an Weihnachten einen Antrag gemacht habe. "Es war sehr, sehr süß. Ich werde jetzt hier keine Details verraten, aber es war sehr schön. Und dann haben wir wieder in Las Vegas geheiratet", so die Blondine.

Neben ihrer Beziehung sind beide sehr mit ihrer jeweiligen Karriere beschäftigt. Trotzdem verbringt das Ehepaar viel Zeit miteinander. Dagi erzählte Promiflash bei der Verleihung der 1Live Krone: "Wir sehen uns schon jeden Tag, also größtenteils. Klar, bin ich dann öfter mal auch irgendwie allein unterwegs auf Events, aber das ist eher die Seltenheit."

Getty Images Dagi Bee in Berlin, Oktober 2018

Katrin hauter / ActionPress Dagi Bee und Eugen Kazakov

Getty Images Dagi Bee bei der 70. Bambi-Verleihung, November 2018

