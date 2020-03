Droht DSDS, The Masked Singer und Co. wegen des Coronavirus ein vorzeitiges Aus? Auch in Deutschland infizieren sich aktuell immer mehr Menschen mit der neuartigen Atemwegserkrankung. Um eine Ausbreitung der Epidemie einzuschränken, wurden bereits diverse Großveranstaltungen wie beispielsweise Messen oder Konzerte verschoben oder gar komplett abgesagt. Nun zieht das Auftauchen des Virus auch erste Auswirkungen auf das TV-Programm mit sich...

Der ORF stellt "Dancing Stars", die österreichische Version von Let's Dance, vorerst ein! Für gewöhnlich wird die Livesendung in Wien mit 400 bis 500 Zuschauern vor Ort aufgezeichnet. Auf seiner Webseite erklärt der Sender aber jetzt: "Aufgrund des am 10. März 2020 von der Regierung angekündigten Erlasses zur Absage von Veranstaltungen und im Hinblick auf den Appell zur Einschränkung sozialer Kontakte folgt der ORF den Vorgaben und setzt 'Dancing Stars' bis auf Weiteres aus." Könnte Sendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "The Masked Singer" oder "Let's Dance" jetzt eine ähnliche Konsequenz drohen? Denn auch diese Shows finden vor großem Livepublikum statt.

Bezüglich eines vorzeitigen Endes von "Let's Dance" oder eine Aufzeichnung ohne Zuschauer erklärt RTL auf Promiflash-Anfrage: "Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Shows ganz normal mit Publikum geplant. Wir beobachten die Lage aber stetig. Aktuell werde das Publikum vor Ort über Präventionsmaßnahmen wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene informiert.

